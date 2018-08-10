Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Gücünü Exynos 9810 işlemcisinden alan Note 9; 6.4 inçlik ekranı, 4000 mAH bataryası ve özel soğutma sistemiyle adeta bir oyun canavarına dönüşüyor. 512 GB'lık dahili hafızayla gelen Galaxy Note 9, 512 GB'lık microSD desteği ile 1 TB depolama imkanı sunuyor. Cihazın arka tarafında ise çift kamera bulunuyor. 12 MP’lik kameralardan biri f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilir diyafram açıklığı sunuyor. Diğeri ise 52 mm lens ile 2x optik zoom desteği sağlıyor.

DAHA AKILLI S PEN

Yeni modelle birlikte akıllı kalem S Pen de adeta bir kumandaya dönüşüyor. Bluetooth destekli S Pen'in düğmesi ile slaytları kaydırmak, selfie çekmek, galeride dolaşmak mümkün. Şarj işlemi saniyeler sürüyor ve kalem olarak kullanmak için şarj etmeniz gerekmiyor. Birkaç saniyelik şarj 30 dakika kullanım sunuyor.

FİYATI 6499 LİRA

Cihaz ABD'de 24 Ağustos'ta satışa çıkacak. 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan modelin Türkiye’de 6499 TL’den satışa sunulması bekleniyor. 512 GB depolama ve 8 GB RAM seçeceğine sahip olan modelin ise 7499 lira fiyatla Türkiye’de satışa çıkacağı belirtiliyor.

Samsung’un yeni akıllı saati: Galaxy Watch

Samsung yeni akıllı saatini de ilk defa dünyayla paylaştı. İki farklı boyut, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Watch, 60 bin farklı saat yüzüne sahip. Note 9 ile birlikte kullanılabiliyor.

Akıllı asistan Galaxy Home

Samsung, akıllı asistanı Galaxy Home’u da ilk defa etkinlikte tanıttı. Amazon ve Apple’a meydan okuyan Galaxy Home, üzerindeki sekiz uzak alan mikrofonu sayesinde sesinizi odanın herhangi bir noktasından duyabiliyor.