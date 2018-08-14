Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BERK KERİM KILIÇ

Dünyada gelişmiş birçok ülke güneş enerjisine yöneliyor. Türkiye’de de son yıllarda bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bu alanda eski başbakan Tansu Çiller’in oğullarının sahibi olduğu SUOZ Enerji, geliştirdiği modüler güneş enerji panelleriyle elektrik üretimini yüzde 50’ye kadar arttırmayı başardı. Kendi ürettiği paneller ile Aydın Kuşadası’nda 110 dönümlük arazi üzerine toplam 12 parselden oluşan santral kuran Berk Uçuran Çiller “Santralde kullandığımız paneller Array Tracking ve özel izleme donanımlı MonoPerc panel yapısı ile diğerlerinden ayrılıyor. 104 derecelik hareket kabiliyeti ile gün boyu güneşi takip edip dik açıyla ışın toplayabiliyor. Bu sayede sabit sistemlere göre yüzde 22 daha fazla elektrik üretebiliyor, bu oran yaz aylarında ise yüzde 50’yi buluyor” diye konuştu.

2023’e kadar yurt içinde 150 MW, global pazarda da 700 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı hedeflediklerini ifade eden Çiller “Türkiye’yi sürdürülebilir enerji alanında üretim üssü konumuna ulaştırmak istiyoruz. Yurt dışında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Afrika’yı yakın markajımıza aldık. Tunus ve Angola’da ihale aşamasındayız. Otomotivde de su soğutmalı bataryalarda oldukça ileriye gittik. Hatta büyük bir oto üreticisiyle gizli bir iş planlaması imzaladık. İleride paylaşacağız” dedi.