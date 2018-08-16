Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

ABD’nin doları silah gibi kullanarak başlattığı ekonomik savaş, Türkiye’yi kenetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırılara karşı başlattığı ‘Dolar ve altınlarınızı TL’ye çevirin’ seferberlik çağrısına uyan vatandaşlar döviz büfelerine ve kuyumculara akın etti. Döviz büroları gün içinde bir an bile boş kalmıyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) birlik olup, dövizlerini TL’ye çeviriyor. Türk parasının değerlenmesi adına dost ülke halkları da kampanyaya destek oluyor. ABD menşeli elektronik ürünleri boykot kararına da destek çığ gibi büyüyor. Tepkileri değerlendiren uzmanlar, bu konuda vatandaşların gösterdiği duyarlılığın çok önemli olduğu vurgularken, bazı davranışların ölçüsüne dikkat çekti. Uzmanlar “Türk Lirası için dayanışma içinde olmak, millî duruş sergilemek çok önemli bir davranış. Ancak, Amerikan menşeili ürünleri kırmak, dolar yakmak gibi bilinçsiz boykot yarardan çok zarar getiriyor. Hem ekonomik bir değer yok ediliyor hem de dayanışma ruhu sulandırılıyor” dedi.

IPHONE’U ÇEKİÇLE KIRDI

Batman’da Celal Ayhan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine kullandığı iPhone marka cep telefonunu çekiçle kırdı. Batman’ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir telefon mağazası Apple ürünlerini satmama kararı aldı.

İŞÇİLER DOLAR YAKTI

Mersin’de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir grup temizlik işçisi, ABD’nin ekonomik yaptırımlarına temsili dolar ve iskambil papazı yakarak tepki gösterdi.