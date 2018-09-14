Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günkü para politikası toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artırımına gitti. Haftalık repo faizinde 625 baz puan artırıma giderek fonlamayı maliyetini yüzde 24 seviyesine yükselten TCMB sonrasında piyasalara güven verme sırası Rusya Merkez Bankası'nda.



Rusya Merkez Bankası politika toplantısından çıkacak kararları bugün TSİ 13:30'da açıklayacak. Bankanın politika faizi halihazırda yüzde 7.25 seviyesinde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, ABD yaptırımlarının piyasaları diken üstünde tutmasıyla 2014 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gidebilir. BlueBay Asset Management kıdemli EM stratejisti Tim Ash, TCMB'nin doğru adımı atması ve sonrasında Rusya Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile bu haftanın gelişen piyasalar için bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti. Ash'e göre Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Arjantin'e desteğinin de gelişen piyasalara yönelik algı açısında önemli olabileceğini işaret etti.