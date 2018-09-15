Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluşun sitesinde yer alan açıklamaya göre, AB'nin uzun vadeli kredi notu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak korundu. Açıklamada, teyit kararının, AB'nin en yüksek notlara sahip olan üyelerinin Birliğin finansal göstergelerini korumaya yönelik güçlü desteklerini ve başarılı bütçe yönetimini yansıttığı bildirildi. Ayrıca, AB'nin kredi itibarının İngiltere'nin birlikten ayrılmasından kaynaklanan olumsuz etkilere karşı koyacak güçte olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in en yüksek kredi notu olan "Aaa" ile değerlendirdiği AB ülkeleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İsveç yer alıyor.