Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede yeni emekli olan kişilere asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans imkanı verilecek. Öte yandan yeni emeklilerin yanı sıra eski emekliler de bu fırsattan yararlanabilecek. Peki ama emekliler nasıl avans alabilir? İşte SGK`nın sunacağı avantajın detayları...

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yeni emekliye ayrılacak kişiler için sağladığı avans fırsatının kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Gerçekleştirilecek hizmet doğrultusunda, emekli olacağı netlik kazanan vatandaşlara yönelik, maaşları bağlanıncaya dek avans verilme imkanı tanınacak.

Böylece, yasalaştığı takdirde emekli olan bütün kişilere SGK kanadından asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans olanağı verilmesi düşünülüyor. Aynı zamanda getirilen sistem kanunlaşırsa yeni emekliler yararlanabildiği gibi eski emekliler de bu hakkı elde edebilecek.

Bu uygulama sayesinde emekli maaşı alabilmek için heyecan içerisinde bekleyişe koyulan vatandaşlar, gerçekleştirilecek avans ödemesi ile birlikte derin bir nefes alacak. İşte, yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaların son sürat sürdürüldüğü SGK`nın emeklilere sunacağı avantaj hakkından sorgulamaya alınan önemli ayrıntılar...

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabilecek. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde.

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanmamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek.

Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek.

Emekliler, SGK`ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans alabilecek.

Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

Emekli, aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek.Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek.

Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede, ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek.Böylece emekliler rahat bir nefes alacak.Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.