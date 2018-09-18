Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, hem yerli malı tercihini artırmak hem de bu vesile ile içerideki üreticiye destek olmak amacıyla aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere, 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını açıkladı. Varank, KOSGEB’in “Yerli Makine Teçhizat Destek Programı” kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine dikkati çekerek, “Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun şartlarda finansman desteği sağlıyoruz. Söz konusu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerimizin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacaktır. Bu kapsamda sanayicilerin 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında, 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetini biz karşılıyoruz. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız. Uygulamasını başlattığımız bu program sayesinde yerli makine üreten sanayicilerimize de üretim ve pazar imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank’ın açıkladığı programa bu yıl haziran-ağustos aylarında 2 bin 252 işletme başvuru yaptı. Gerekli şartları taşıyan bin 345 işletmenin başvurusuna onay verildi. Bu işletmelere KOSGEB ile bankalar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde, ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak. Öte yandan Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan bir hedefi daha böylece hayata geçirmiş olacak.

Sanayinin çarkları engel tanımadı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı. Arındırılmamış sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 7,9’luk yükselişle, piyasa beklentisi olan yüzde 2,7’nin çok üzerinde artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 ile tahminler doğrultusunda bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye’de, sanayinin çarklarının yılın üçüncü çeyreğinin başında da dönmeye devam ettiğini gösteren bu veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri olumlu etkiledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyümüştür. Gelen veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü bir defa daha göstermektedir. Yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 12,1’lik ve aylık yüzde 10,8’lik artış, katma değerli üretim için yakalamak istediğimiz trendin çok önemli bir göstergesi. Bu yükseliş trendini sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefliyoruz” dedi.