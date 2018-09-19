Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Marmaray’ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze Banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak.Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Zeytinburnu istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor.