Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin tehlikeli kimyasalları düzenleyen Avrupa Birliği Reach Tüzüğüne tam uyumlu hâle gelmesiyle birlikte yapılan denetimlerde ‘güvensiz’ ürün sayısında adeta patlama yaşandı. Hazırlanan rapora göre 2017’de 6 bin 620 olan güvensiz ürün sayısı, 2018’in sadece 8 ayda 7 kat artarak 45 bin 824’e fırladı. Özellikle yeni kurulan ve yüklü miktarda ithalat yapan firmaların getirdiği imitasyon takı, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde büyük oranda “güvensizlikler” tespit edildi. Gümrüklerde el konulan söz konusu ürünler imha edilerek yurt içine dağıtılmaları engellendi.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan tekstilden kırtasiyeye ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına dek pek çok ürünü incelediklerini belirterek, “2011 yılındaki düzenlemeyle ağır metaller, azo renklendiriciler, fitalatlar ve alev geciktiriciler denetlenirken 2017 yılında AB’nin tehlikeli kimyasallara düzenleme getiren tüzüğü REACH ile tam uyumlu hale geldik. Bugün ürünlerde 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz. 2017 yılında toplam 54 firmanın 6 bin 620 ürününde güvensizlik tespit etmişken 2018’in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 ürününde problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı. Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor. Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu. Ayrıca 2017’nin tamamında 1 milyon 920 bin adet ürün incelenirken, 2018’in 8 ayında bu miktarın 3,5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu. Güvensiz ürünlerde imitasyon takı ilk sırayı aldı. Yerli üretim olan tekstil ve hazırgiyim ürünleri ile ayakkabılarda sorun yaşanmadığını gözlemledik” dedi.

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de 2017’deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini belirtti, buna karşın 2018’in 8 ayında bu sayının 250 bin 150’ye çıktığına dikkat çekti.

OKUL KIYAFETLERİ TEMİZ ÇIKTI

Bu yıl 19 ilde gerçekleştirilen okul dönemi denetimleri hakkında da bilgi veren Karaaslan incelenen 115 bin 16 adet kırtasiye malzemesinde 3 bin 598 üründün güvensiz bulunduğunu ve toplatıldığını anlattı. Karaaslan, “Aynı dönemde denetlenen 9 bin 68 okul kıyafetinin tamamı temiz çıktı. İncelenen 2 bin 188 ayakkabıdan ise 23 adedinde güvensizlik tespit ettik” diye konuştu.