Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anka-S Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Elektro-Optik Keşif Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi (Cats) HD gece/gündüz kamerası envantere girdi. Geliştirme çalışmaları kapsamında 500 saat uçuş testi yapılan ve zorlu çevre şartlarına uygun kalifikasyon testleri başarıyla gerçekleştirilen Cats, kabulle birlikte operasyon sahasında kullanılmaya başlandı. Lazer işaretleme özelliği ile donatılan Cats, rakiplerine eşdeğer full HD görüntü verme kabiliyetine sahip.

İHRAÇ EDİLEBİLECEK

Cats, Türk savunma sanayii tarafından üretilen hava platformlarının ihracatı açısından da önem taşıyor.