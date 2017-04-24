Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-24 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 321 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 185 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 53'ü ölü, 8'i teslim, 5'i sağ olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi.



47 DEAŞ'LI VE FETÖ/PDY İLE İRTİBATLI BİN 15 GÖZALTINA ALINDI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 47 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik olarak İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Erzincan, Diyarbakır, Yalova, Bursa, Antalya, Eskişehir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adana, Uşak ve Mardin'de yapılan planlı uyuşturucu operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı.