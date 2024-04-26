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Toz taşınımı bir tek onların işine yaradı! Uzun kuyruklar oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de etkili olan yağmur ve toz taşınımı sebebiyle araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluğa sebep oldu. Oto yıkamacılarda kuyruklar oluştu.

Düzce'de toz bulutunun ardından etkili olan kısa süreli yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de araçların üzerini çamurla kapladı. Araçları çamurla kaplanan sürücülerin bazıları gece saatlerinde araçlarını yıkarken, bazıları ise soluğu oto yıkamacılarda aldı.  

Aracını yıkayan Aykut Ekinci, "Gündüz saatlerinde Afrika'dan gelen toz ile birlikte yağan yağmur araçların üzerini çamur yaptı. Yarın da işlerimiz var. Gece hava durumu da müsaitken arabamı yıkadım" dedi.

OTO YIKAMACILARDA YOĞUNLUK

Aracını çamurdan arındırarak temizletmek isteyen bazı araç sahipleri ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacı Evren Eser, "Keşke iş yerimize her gün bu kadar araç gelse. Tabii her gün böyle olmuyor. Araçların üzerinin çamurla kaplanması oto yıkama işi yapan esnafın dükkanlarındaki yoğunluğunu artırdı. Bizde insanların araçlarına daha temiz binebilmeleri için temizliyoruz. Sene de bir hafta böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Daha önceki senelerde de karşılaşmıştık" diye konuştu.

Aracını yıkatmak için sırada bekleyen Tamer Yeşildağ ise "Dün yağan yağmur ve toz bulutu ile araçlarımızın üzeri çamurla kaplandı. Aracımla çamurlu gezmek yerine yıkatmaya geldim ancak yoğunluktan dolayı bekliyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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