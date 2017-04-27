Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü toplantısında konuştu. Avrupa Konseyi Parlamentosu'nun Türkiye'isiyasi denetime alma kararını Fransa'daki OHAL'i örnek vererek eleştirdi. Erdoğan, "Fransa OHAL'de seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik bir darbe girişiminin ardından Türkiye de aynısını yaptı diye bizi denetim sürecine alması en hafif tabiriyle ayıptır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"BİR YERDE SEFALET VARSA, ASIL SORUN ADALETİN İŞLEYİŞİNDEDİR"

"Kuruluşundan bu yana Anayasa Mahkemesi çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrasında üye sayısı değişen AYM'nin yeni yapısının ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanla devlet arasındaki bağın adı adalettir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa, orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır. Bir yerde sefalet, yoksulluk almış başını gitmişse, orada da asıl sorun, adaletin işleyişindeki aksaklıklardır "

"Adalet duygusunun kaybolduğu bir yerde toplumsal büyünlüğü ayakta tutmak mümkün değildir. Herhangi bir yerde asayiş sağlandığı zaman ilk tesis edilen kurum adalet kurumudur. Terörle mücadeleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin, sıra başkalarına geldiğinde farklı tavırlar içine girmesi adaletsizlik değil midir? Afrika'da açlıktan ölen çocuklarla, Batı'da obezite tehditi geçiren çocukları mukayese etme kolaylığına kaçmıyorum."

"HERKES TÜRK MİLLETİNİN HÜR İRADESİNE SAYGI GÖSTERMELİ"

"Türkiye demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da ibra etmiş bir ülkedir. Türk milleti hür iradesiyle tercih yapmıştır. Herkes buna saygı göstermek zorundadır. Türkiye söz konusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlardan adaleti zaten beklemiyoruz. Ama hiç değilse, kendi koydukları kurallara birazcık saygı göstermeyi ümit etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum."

"DENETİM SÜRECİNE ALINMAMIZ AYIPTIR"

"Fransa OHAL'de seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik bir darbe girişiminin ardından Türkiye de aynısını yaptı diye bizi denetim sürecine alması en hafif tabiriyle ayıptır. Bugünler gelip geçecek. Herkesin doğruları ve yanlışları ibret vesikası olarak ortada olacaktır. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz."