Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumda kazanan tarafın kendileri olduğunu savunan CHP lideri, sonuçların şaibeli olduğuna yönelik iddialarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, CHP’nin dünyanın en köklü dört partisinden birisi olduğunu, zor koşullara rağmen, demokrasiyi inançla ve kararlılıkla savunan gelenekten geldiklerini dile getirdi. Bütün CHP örgütlerine, çorbada tuzu olan herkese teşekkürlerini sunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha CHP’nin demokrasi için ne kadar önemli olduğu gerçeğini, sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya anlatmış olduklarını kaydetti.