Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkanlığa seçileceği 21 Mayıs’taki 3. Olağanüstü Kongre için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Yaklaşık bin 500 delegenin oy kullanacağı kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanından renkler olacak. AK Parti gençlik kollarının 81 ilden gelen üyeleri yöresel kıyafetlerle Ankara Arena Spor Salonu’ndaki yerini alacak. Salonda, “Reis geri dönüyor”, “Dünya lideri, mazlumların sesi”, “Her şey Türkiye için”, “Hep birlikte yeni Türkiye, “Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan” sloganları kullanılacak.

KONGRE İÇİN ÖZEL MÜZİK

Kongrede aralarında “Recep Tayyip Erdoğan” (Dombra), “Biz hepimiz Türkiye’yiz”, “Haydi Anadolu”, “Her şey bu millet için” “Bu memleket hepimizin” gibi AK Parti’nin daha öncesi seçimlerde ve kongrelerde kullandığı şarkıların yanı sıra kongre için özel bir müzik çalışması da devam ediyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın 23 yıllık yol arkadaşlığını anlatan video da gösterilecek. Kongrede 15 Temmuz darbe girişimi için özel bir video da hazırlandı. Videoda halkın darbeye nasıl karşı durduğu gösterilecek. Kongre salonu AK Parti ve Türk bayrakları ile donatılacak. Dev pankartlarla da süslenecek salonda başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafına da yer verilecek. Kongrede Genel Başkan seçiminin yanı sıra, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi ve Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleleri de seçilecek.

YILDIRIM İKİNCİ İSİM OLACAK

21 Mayıs’taki Olağanüstü Kongre’de tüzük değişikli de yapılacak. Genel Başkanlık görevini Erdoğan’a devredecek olan Başbakan Yıldırım, Başbakanlık görevine devam edecek ancak bu görevi sebebiyle, AK Parti tüzüğünün 149. maddesi gereği parti yönetiminde yer alamayacak. Kongrede, Yıldırım’ın MYK üyeliğine engel olan söz konusu bu tüzük maddesi değiştirilerek, engel kaldırılacak. Ardından Başbakan Yıldırım, parti grubunda yapılacak seçimle AK Parti TBMM Grubu Başkanı olarak görevini sürdürecek. Yıldırım böylece MYK’nın da tabii üyesi olacak. Yıldırım kendisine verilecek özel statü ile Genel Başkandan sonra ikinci isim olacak ve Erdoğan’ın yokluğunda MYK’ya başkanlık edecek.