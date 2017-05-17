Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Washington Post gazetesi, terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’e yine manipülatif ifadelerin yer aldığı bir makale yazdırdı. “Artık bilmediğim Türkiye” başlıklı yazısında terörsitbaşı Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’de yapılan operasyonları eleştirdi. FETÖ lideri Gülen, Türk demokrasisinin tehlikede olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak NATO’nun Türkiye’ye müdahale etmesi için yalvardı.



DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI, NATO'YA YALVARDI



Teröristbaşı Gülen, Türk halkının Avrupalılardan yardım beklediği yönünde algı operasyonu yaptı. NATO’nun üyesi olduğu Türkiye’ye müdahale etmesi gerektiğini yineleyerek, bunun NATO’ya ait bir sorumluluk olduğunu savundu.



TÜRKİYE’YE MÜDAHALE EDİN



Türkiye’nin demokrasisinin tehlikede olduğunu yönünde gerçeği yansıtmayan ifadelerde bulunan FETÖ elebaşısı Gülen, Batı’ya ve NATO’ya ‘acil müdahale’ çağrısı yaptı. NATO’ya yalvarırcasına ifadeler kullanan Gülen, “Önümüzdeki NATO zirvesi bunun için bir fırsat. Batı ve NATO, Türkiye’nin demokrasiye dönmesi için yardım etmeli” dedi. (Yenişafak)