Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz alçak darbe girişimini planlayan ve uygulamaya geçiren FETÖ, militanlarını dünya kamuoyunda masum göstermek için harekete geçti.

İstihbarat birimleri, terörist başı Fetullah Gülen'in militanlarına "Dünyayı kendinize inandırın" talimatını verdiğini deşifre etti.

Lobi faaliyetlerini artıran FETÖ'nün çıkardıkları ihanet dergilerindeki yazıların satır aralarına, üyelerine ulaştırmak istediği mesaj ve talimatları gizlediği de belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ABD'den iadesini istediği Gülen'in, The Washington Post'ta yayımlanan yazısı da projenin bir parçası olarak değerlendirildi.

FETÖ'nün kapatılan dergisi "Sızıntı", "Çağlayan" ismiyle yeniden basıldı ve örgüt tarafından dünya ülkelerine dağıtıldı. FETÖ elebaşının dergide taktikler vererek, dağılan örgütü motive etmeye çalıştığı belirlendi. Gülen, militanlarından kendilerini canlı tutmalarını ve terör faaliyetlerine devam edebilmeleri için alternatif yöntemler geliştirmelerini istedi.

SABAH