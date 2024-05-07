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Puanlama nasıl olacak? Merakla bekleniyordu... Bakan Tekin'den mülakat açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, merakla beklenen mülakatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı öğretmen atamaları Bakan Yusuf Tekin tarafından açıklandı. 20 bin öğretmenin atanacağını duyuran Bakan Tekin, mülakata ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık" dedi.

Tekin, mülakata ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak."

BAKAN TEKİN'DEN TÜRKİYE GAZETESİ'NE AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata ilişkin Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a açıklamalarda bulunmuştu. "Müfredat hazırlanırken herkese danışılmadı" eleştirilerine ‘Haziran ayından beri görüşlere açığız, neredeydiniz’ diyerek cevap veren Tekin “Hiçbir şey söylemeden ‘Biz size bunu yaptırmayız’ diyorlar. Bunu da ciddiye alacak hâlimiz yok" demişti. Mülakat konusunda görüşlerinin de net olduğunu söyleyen Bakan Tekin  “Siyasi irade başka bir karar alırsa yeni yasayı uygulamakta mükellefiz” çıkışında bulunmuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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