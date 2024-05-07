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Öğretmen atamalarına ilişkin takvim ve kontenjan tablosu yayınlandı

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Öğretmen atamalarına ilişkin takvim ve kontenjan tablosu yayınlandı

Eğitim Haberleri

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ—Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597,  din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi ise şöyle:

Öğretmen atamalarına ilişkin takvim ve kontenjan tablosu yayınlandı - 1. Resim

Öğretmen atamalarına ilişkin takvim ve kontenjan tablosu yayınlandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Eğitim
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