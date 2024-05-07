Bakan Tekin duyurdu! 20 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşeceğini söyledi. Tekin, en çok ataması yapılacak 5 branşı ise, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce olarak sıraladı. Başvuru takvimi 20 Mayıs'ta açılacak.

Milyonlarca öğretmen atama takvimindeki son dakika gelişmeleri için Kabine Toplantısı'na dikkat kesilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü toplantının ardından açıklama yaparak "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır" demişti.

Yusuf Tekin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını söyledi.

Yusuf Tekin'in atama sürecine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık.

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263,

Özel eğitim 2 bin 449,

Rehberlik 1597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594

İngilizce 968

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.