Öğretmen atamaları, mülakat konusu... Kulis bilgilerini canlı yayında aktardı

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, öğretmen atamalarına ilişkin kulis bilgisini canlı yayında aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na 25 bin ila 30 bin arasında kadro ayrılacağını söyleyen Sözcan, herkesin merak ettiği 'Mülakatlar kaldırılacak mı?' sorusuyla ilgili de "Şu ana kadar gelen sinyaller biraz olumsuz. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek" diye konuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe kabine toplantısına gerçekleşecek.



Toplantıda öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Öğretmen atamaları ve mülakat konusunda TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında kulis bilgilerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan kadro sayısını paylaşan Sözcan, 'mülakatlar kalkacak mı?' sorusuna da cevap verdi.

"25-30 BİN KADRO AYRILACAK"

Sözcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulislerden aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Seçimden önce bu konuyu konuşurken 34 bin rakamını telaffuz etmiştik. Ancak seçimden önce atama olmadığı için seçimden sonra bu beklenti biraz düştü.

Bana gelen kulis bilgilerine göre 25 bin ile 30 bin arasında bir kadro verilecek Milli Eğitim Bakanlığı’na. Ancak bunların tamamı öğretmen atamalarına ayrılmayacak. Bu rakamın içinde idari personel de var.

(Mülakatlar kalkacak mı?) Şu ana kadar gelen sinyaller biraz olumsuz. Tabi ki kabine toplantısında bunlar oturulup değerlendirilecek. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Şu an itibariyle sinyallerin olumsuz olduğunu söyleyeyim."