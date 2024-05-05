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Emekli ve öğretmenlerin gözü kulağı Erdoğan'da... İşte Kabine'de konuşulacak gündem maddeleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli ve öğretmenlerin gözü kulağı Erdoğan&#039;da... İşte Kabine&#039;de konuşulacak gündem maddeleri

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler ve öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte Kabine'de konuşulacak gündem maddeleri

Milyonların gözü kulağı kabineden çıkacak kararlarda... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir kez daha toplanıyor. Enflasyon, emekli maaşları, öğretmen atamaları masada olması bekleniyor.

EMEKLİ VE DAR GELİRLİLERİN DURUMU MASADA

Kabine toplantısının gündeminde, Nisan ayı enflasyon rakamları, enflasyonla mücadele süreci, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf maddeleri yer alacak.

Emekli ve öğretmenlerin gözü kulağı Erdoğan'da... İşte Kabine'de konuşulacak gündem maddeleri - 1. Resim

Aynı zamanda emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için alınacak adımlar konuşulacak. 

KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin vermişti. Tekin'in "pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" şeklinde ifadeleri tüm dikkatleri Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamalara çevrildi.

Emekli ve öğretmenlerin gözü kulağı Erdoğan'da... İşte Kabine'de konuşulacak gündem maddeleri - 2. Resim

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı sonrası kaç bin öğretmen atanacağını açıklaması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE'DE SON DURUM...

Kabine'de aynı zamanda terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması beklenen diğer konulardan.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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