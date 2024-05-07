Bakan Tekin'den öğretmenlikte mülakat eleştirilerine cevap: Profesör de denemeyle alınıyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürekli gündemde olan mülakat ve müfredat konuları için son sözünü söyledi: Bakan Tekin, "Yasa ‘mülakat’ diyor. Bir profesör başka bir üniversiteye gittiğinde ona deneme dersi yapılıyor. Profesörler bu mülakattan rahatsız olmuyor. Niye biz bunu yapacağız dediğimizde tartışma çıkıyor! Bu konuda netim." dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredatın taslağını kamuoyu ile paylaştı. Bir haftalık askı süreci sonrası yaklaşık 46 bin görüş geldi. Yeni müfredat olmak üzere kamuoyunun tartıştığı konuları Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile konuştuk. ‘Müfredat hazırlanırken herkese danışılmadı’ eleştirilerine ‘Haziran ayından beri görüşlere açığız, neredeydiniz’ diyerek cevap veren Tekin “Hiçbir şey söylemeden ‘Biz size bunu yaptırmayız’ diyorlar. Bunu da ciddiye alacak hâlimiz yok” dedi. Mülakat konusunda görüşlerinin de net olduğunu söyleyen Bakan Tekin “Siyasi irade başka bir karar alırsa yeni yasayı uygulamakta mükellefiz” çıkışında bulundu. İşte Yusuf Tekin’in sorularımıza verdiği cevaplar:

DEĞİŞMESİ GEREKİYORDU

- Neden müfredat değişikliğine ihtiyaç duyuldu?

Her şey bize ‘müfredatı yeniden yapılandırın’ diyor. Her PISA sonucu açıklandığında bunu konuşuyoruz. OECD ‘müfredat yükünüz çok fazla ve beceri odaklı değil’ diyor. Bunu öğrencilerimiz yurt dışına çıktıklarında da görüyoruz. En büyük eksiklikleri beceriler noktasında olduğunu somut olarak görüyoruz, ayrıca uzun yıllardır müfredatın ağır olduğuna yönelik hem kamuoyunda hem de öğretmenlerimiz ve velilerimizde bu yönde bir beklenti vardı. Bir yandan yeni müfredat sürecini yürütürken eğitimin kalitesinin daha da artırılması için diğer çalışmalarımız da devam ediyor.

Bakan Yusuf Tekin, Mahmut Özay'a konuştu

AYLARDIR NEREDESİNİZ?

- Müfredat için bütün kesimlerin görüşü alındı mı?

Herkesi davet ettik insanlar gelsin katkı sunsun, fikirlerini bizimle paylaşsın istedik. Haziran ayından itibaren ısrarlı şekilde müfredat ile ilgili çalışmamız var katkı sunmak isteyen herkesi bekliyoruz dedik. Her programımızda bu daveti yineledik. ‘Biz niye yokuz?’ eleştirisini yapanlara, ‘gelmek istediniz de biz sizi almadık mı katkılarınızı mı değerlendirmedik?’ diye sormak lazım. 150 bin akademisyen var, bunların her birini davet edip salonda toplama imkânı yok. Katkı sunmak isteyen herkese, sendika, siyasetçi, düşünce kuruluşları... Gelip de katkısını almadığımız kimse yok. Gelenlere, katkı verenlere teşekkür ediyoruz. ‘Seçilmiş öğretmenlerle müfredat yaptınız. UNICEF ekibiyle çalışıyorsunuz’ diye eleştirenler de var. En objektif, en demokratik yöntemle katılımı temin etmeye çalıştık. ‘Biz niye yokuz?’ diyenleri iyi niyetli bulmuyorum.

17 BİN CEVAP ALDIK

- Uluslararası raporlardan yararlanıldı mı?

Uluslararası raporlardan kapsamlı yararlandık. Üst uluslararası mekanizmaların, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin hazırladığı raporlar var. Sadeleştirme konusuna gelince, mesela eski müfredatta toplama bir konu, çarpma çıkarma bölme birer konu. Sağlamayı, toplamayı anlatırken çıkarmayı da anlatıyorsunuz. Bunlar birleştirildi. Toplama çıkarma toplanıp bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da yapıldı. 81 şehirde öğretmen ve öğrencilere de sorular sorduk. Sadece öğrenci anketini 17 bin öğrenci cevapladı.

ÖRNEKLERİ İNCELEDİK

- İntegralin çıkarılması tartışılıyor. Bu konuda dünya örneklerine bakıldı mı?

Bu konuda dünya örnekleri incelendi, örneğin Kanada Ontario eyaletinde integral kaldırılmış ve bugün baktığımızda Ontario eyaleti PISA’da 7. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı gerektiği değerlendirildi.

YASA BANA YAP DİYOR

- Mülakat, gündemdeki yerini koruyor, bu konuda bir geri adım olur mu?

Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa ‘Mülakatla yapılacak’ diyor. Daha adil ve güvenirlik çabasıdır benim yaptığım. Bir profesör başka bir üniversiteye gittiğinde onlara deneme dersi yapılıyor. Profesörler rahatsız olmuyor. Niye biz bunu yapacağız dediğimizde tartışma oluyor. Bu konuda netim. Mülakat konusunda kanaatim belli. Ama nihayetinde siyasi irade başka bir karar alırsa, parlamentoda yasa değişirse o zaman da biz yeni yasayı uygularız.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ İÇİN PLAN HAZIR

- Her öğrenciye özel müfredat açıklandı, bu nasıl yapılacak?

Yeni müfredatta hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler için ‘’farklılaştırılmış eğitim’’ bölümleri olacak. Öncelikle öğrencilerin durumları gözlem ve ölçeklerle değerlendirilecek. Atölyelerde daha çok zaman geçirecekleri için eksiklikleri tamamlanacak. Mesela eskiden küme uygulaması vardı. Okullardan dönüştürebilecekleri alanları bildirmelerini ve taleplerini göndermeleri istendi. Öğretmen eğitimleri ile ilgili de ciddi tedbirler aldık, planlarımız hazır.

HER GÖRÜŞ TEK TEK İNCELENECEK

- Müfredat için gelen görüşlere ne yapılacak?..

Yeni müfredat taslağı için 46 bine yakın görüş geldi. Bunlardan istifade edeceğiz. Askı sürecinde komisyonlar görüşleri günlük çekti, her gün tasniflendi, kategorik olarak toplandı. Bunlar raporlanıyor, inceleniyor, değerlendirmesi yapılacak.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ DEVRE DIŞI KALMIYOR

- Millî Eğitim Akademisi ile eğitim fakülteleri devre dışı mı kalacak?..

Tam tersini yapıyoruz. Üniversiteleri, eğitim fakültelerini kurumsal olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmasında ısrarcıyız. İş bölümünü doğru yapalım istiyorum. Eğitim fakülteleri, üniversiteler bilimsel bilgi üretir, Millî Eğitim Bakanlığı da eğitimlerini kendisi yapar. Eğitimi biz yapacağız, üniversitelerden de bilimsel destek alacağız.

HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ

- CHP heyetinin MEB önündeki basın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geleceklerini bilsem Diyarbakır programını iptal ederdim. CHP milletvekilleri, rahatsızlıkları, söyleyecekleri varsa talep etmeleri hâlinde dinlerdik. Dinlemezsem protesto etsinler. Katkı sunmak isteyen herkesi bekliyoruz dedik. Yapabileceğimiz en demokratik yöntemle yapmaya çalıştık. Sürecin şeffaf sürmesinden yanayım. Diyaloğa, katkıların hepsine açığız.

Bu süreçte genel anlamda gelen eleştirileri üçe ayırıyorum. Birincisi; içerikle ilgili yapıcı, karşı olsalar da bilimsel gerekçelerle neden karşı olduklarını anlatan eleştiriler. Bunlara itirazım yok.

İkincisi tamamen ideolojik. Bilimselliğe yönelik kriterleri hiç kimse tek başına belirleme yetkisini kendisinde bulamaz. Kimse Atatürkçülük ve laiklik sadece bana aittir, bununla ilgili kriterleri sadece ben koyarım dememeli veyahut bu konulara şu kadar yer vereceksiniz konusunda dayatma içinde olmamalı.

Üçüncüsü daha trajik. Hiçbir şey söylemeden ‘Biz size bunu yaptırmayız’ diyorlar. Bunu da ciddiye alacak hâlimiz yok. Nitelikli, saygın, bilimsel temellere oturan bütün eleştirilere saygı duyuyorum, tartışılmasından da mutluyum. Konuyla ilgilisi olan olmayan yapılar çıkıyor, mesela ‘Bunu yaptırtmayız’ diyenler bile var.

İNGİLİZCE DERSİ SENEYE KALDI

Bakan Tekin: İngilizce programı henüz yayınlanmadı. Mevcut program devam edecek, sonraki yıl İngilizce de dahil olacak. İngilizce ile ilgili elimizde birikmiş olan materyal bu değişikliği yapmaya müsait değil. İngilizce komisyonu oluşturduk, bu mantığa göre programı yazmaya başladılar. Tam anlamıyla öğretmeye yönelik ve beceri odaklı İngilizce dersi gelecek. Yabancı yayınlara bağımlılık bitecek şekilde kendi kitaplarımızı yazacağız. Bizim kendi düşünme biçimimize, Türk insanının zihin yapısına, dil yapısına uygun program yazılacak. Bir sonraki yıl uygulamaya geçeceğiz.