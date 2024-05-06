Kaç bin öğretmen atanacak? Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler ve öğretmen atamalarına ilişkin gündemle yapılan toplantının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler ve öğretmen atamalarına ilişkin gündemle yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Türkiye vizyonunu hayata geçirme azmiyle canla başla çalışıyoruz. Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Gaziantep'te vefat eden 6'sı öğrenci 9 kardeşimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

Afrika kıtasıyla kökleri 10. yüzyıla uzanan köklere sahibiz. Afrika kıtası ile ilişkilerimizi tekrar yoğunlaştırdık. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 38'e yükseldi. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolardan 37 milyar dolara ulaştı. Afrika'daki yatırımların piyasa değeri 10 milyar doları aştı.

Afrika ile bu kadar sürede ilerlemesinde gönül elçilerimizin payı büyük. Türkiye'de okuyan öğrenciler Türk ürünlerinin tanıtımlarını yaparak vefalarını ödüyor. Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek; "Devletimiz büyümesin" demektir. Hukuku çiğneyen varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar.

Bazı 5. kol tarafından medyada sosyal medyadan körüklenen lünpen ırkçılığın asla iyi niyetli olmadığı açıktır. Türkiye'ye döviz getiren turistin, okuyan öğreniciyi, istihdam oluşturan esnafı, çalışan işçiyi, velhasıl Türk ekonomisine katkı sunan herkesi düşmanlaştıran, saldıran bu başıbozuk güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır.

Muhalefet çevrelerinin de bazı söylem ve eylemleriyle radikal faşizme meyil etmesi üzücüdür. Son dönemde ortaya çıkan 'Arapça' alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne de Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönlendirerek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Nefret suçlarına karşı bundan sonra daha caydırıcı adımlar atacağız.

Irak'ın PKK'yı terör örgütü ilan etmesi terörle mücadele açısından önemlidir. Terör belası Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır.

Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız"

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini açıklamasından memnuniyet duyduk. Aynı adımı şimdi İsrail de atmalı. Tüm batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapması için çağırıyorum.

Biz dostlarımızı artırmanın peşindeyiz. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı yoktur. Yeter ki diplomasiye imkan tanınsın.

Yarın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı misafir edeceğiz. Haftaya Yunanistan Başbakanı Miçotakis, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek. Çift başlı Selçuklu kartalı gibi doğu ve batı ile ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız çerçevesinde geliştirmenin yollarını arayacağız."

1 Mayıs Türkiye'nin 78 ilinde şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu söyleyen kuruluşlar, polise taş ve sopalarla kutlamayı tercih etti. Saraçhane'deki olaylar 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür. Samimi çağrılarımıza rağmen siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir. Bunlardan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahi kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde.

Muhalefetin de sorumluluk bilinciyle tek sermayesi kutuplaşma olanların oyununa gelmemesini bekliyoruz.