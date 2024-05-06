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Erdoğan, Heniyye ile görüştü! Dünyaya "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, Heniyye ile görüştü! Dünyaya &quot;İsrail&#039;e baskı yapın&quot; çağrısı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Katar ve Mısır arabuluculuğunda önerilen ateşkes teklifini kabulü sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı öncesi Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan'dan, dünyaya "İsrail'e baskı yapın" çağrısı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ayrıntıları ise, Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

ARABULUCUK ÖNERİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.

DÜNYAYA "İSRAİL'E BASKI YAPIN" ÇAĞRISI

Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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