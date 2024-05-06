Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ülkede giderek artan enflasyon rakamlarına yönelik açıklamada bulundu. Enflasyonun tek haneye düşmesinde kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaz aylarından itibaren enflasyondaki düşüşü göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'nin ekonomik gidişatına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

İŞSİZLİKLE MÜCADELE EDİLECEK

Bölgemizdeki savaşlar ve krizler bizi zorlasa da ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8.7 olarak gerçekleşti. Ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız.

ENFLASYON İÇİN HEDEFLENEN TARİH AÇIKLANDI

Yaz aylarından itibaren enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık yine başaracağız. Enflasyon düştükçe milletimizin alım gücü de artacaktır. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil. 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını tamamlamaktır.

YAPISAL REFORMLAR YOLDA

Seçim döneminde popilizme meyil etmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan dönüş olmayacak. Para, maliye ve gelirler politikamızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız.

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KAMUDA TASARRUF

İçeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Daha az kaynak kullanarak, daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceğiz. Kamu olarak buna biz öncülük ve rehberlik edeceğiz. Kamuda, taşıtlar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.