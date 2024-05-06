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Mavi Vatan'da DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak! 100 gemi, 39 uçak, 28 İHA, 8 denizaltı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mavi Vatan&#039;da DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak! 100 gemi, 39 uçak, 28 İHA, 8 denizaltı...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Donanması, Mavi Vatan'da kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirecek. DENİZKURDU-II/2024 adı verilen tatbikat, 15 bin personelin katılımıyla yarın gerçekleşecek. Tatbikata 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 7 insansız deniz aracı 39 uçak, 28 insansız deniz aracı ve 16 helikopter katılacak.

Türkiye, Mavi Vatan'da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilecek DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilmek üzere yarın başlayacak.

FİİLİ BİR TATBİKAT

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

TATBİKATLA NE HEDEFLENİYOR?

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu belirten Türkkan, "Tatbikata 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi (8 kişilik) ve 3 SAS timi(5 kişilik) iştirak edecektir. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacaktır." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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