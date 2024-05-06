Gurur günü! Milli Muharip Uçak KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi

21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı. TUSAŞ’ın öğle saatlerinde uçuşa ilişkin görüntüleri paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ikinci uçuşunu bugün gerçekleştirdi.



İlk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın yeni uçuşuna ilişkin görüntülerin öğle saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

İLK UÇUŞUNDA 13 DAKİKA HAVADA KALMIŞTI

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirmişti.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.