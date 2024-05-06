16 terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında sözde yöneticiler de var

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından, Irak'ın kuzeyine yapılan operasyona dair bilgi verildi.

"MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

Öte yandan hava operasyonuna ilişkin görüntüler de servis edildi.