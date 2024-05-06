Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 16 terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında sözde yöneticiler de var

16 terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında sözde yöneticiler de var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından, Irak'ın kuzeyine yapılan operasyona dair bilgi verildi.

"MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

Öte yandan hava operasyonuna ilişkin görüntüler de servis edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fotoğraflarıyla Türkiye'nin fark edilemeyen kuşlarına dikkat çekiyor!Fatih'te akılalmaz olay! Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı: O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçil Erzan davasında yeni gelişme! 'Köy' mağdurlarına bir yenisi eklendi - Gündem'Köy' mağdurlarına bir yenisi eklendiFatih'te akılalmaz olay! Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı: O anlar kamerada - GündemKendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladıFilm sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı - GündemFilm sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandıOrman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralı - GündemOrman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralıSokak ortasında dehşet! Genç kız sevgilisini defalarca bıçakladı - GündemGenç kız sevgilisini defalarca bıçakladıYSK kesin sonuçları ilan etti! İşte seçimin yenileneceği yerler - Gündemİşte seçimlerin yenileneceği yerler
Sonraki Haber Yükleniyor...