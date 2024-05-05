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TSK vurdu, MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TSK vurdu, MSB duyurdu: 4 PKK&#039;lı terörist etkisiz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı teröristin; Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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