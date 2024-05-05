TSK vurdu, MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı teröristin; Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi