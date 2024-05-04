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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak&#039;ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristlerle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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