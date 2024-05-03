MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB kaynakları, Bağdat ile yürütülen iş birliğini değerlendirdi: Sınırdaki Irak üsleri ile eş güdümlü çalışacağız

MSB kaynakları, Bağdat ile yürütülen iş birliğini değerlendirdi: Sınırdaki Irak üsleri ile eş güdümlü çalışacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından bir video ve son operasyonlara dair bilgilendirme paylaşıldı.

32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"