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MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 32 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından bir video ve son operasyonlara dair bilgilendirme paylaşıldı.

32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. 

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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