MSB kaynakları, Bağdat ile yürütülen iş birliğini değerlendirdi: Sınırdaki Irak üsleri ile eş güdümlü çalışacağız

“Irak üsleri, bizim üslere komşu alanlarda faaliyet yürütüyor. Bu çalışmalar bizimle de koordinasyon temin edilerek gerçekleştiriliyor. Hem sınırların hem de sivillerin güvenliğinin korunması amaçlanıyor.”

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak Sınır Muhafızları’nın, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askerî üs kurmasına ilişkin Bağdat yönetiminin ülkenin kuzeyinde kendi sınırlarının korunması konusunda olumlu tavır sergilediğine dikkat çekti. Irak Sınır Birlikleri tarafından, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele amacıyla kurduğu üs bölgelerine komşu alanlarda faaliyet icra ettiğine işaret eden kaynaklar “Bu faaliyetler bizimle de koordinasyon temin edilerek gerçekleştiriliyor. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar eş güdümlü olarak devam edecek” dedi.

HUDUT GÜVENLİĞİNDE EN İYİ DÖNEMDEYİZ

Öte yandan son günlerde sınır güvenliğine yönelik iddiaları da değerlendiren MSB kaynakları, sosyal medyada Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik algı oluşturulmak istendiğini ifade etti. Kaynaklar “Her gelenin duvardan atlayarak ülkeye giriş yaptığı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu tür yorumlar ya siyasi saiklerle ya da şahsi hırslarla yapılıyor. Sınırlarımız Türkiye, cumhuriyet tarihinin en iyi korunan dönemindedir” diye konuştu.

Sınırların teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğu hatırlatıldı.

BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere son bir haftada 43 teröristin imha edildiğini belirten Aktürk, 1 Ocak’tan bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının ise 376’sı Irak’ın, 469’u da Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 845’e ulaştığını açıkladı. Aktürk, ayrıca son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığını, 2 bin 264 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini ifade etti.