PKK, Irak’a terörist taşıyor! Bölgeyi karıştırmak için yeni saldırı planı yapıyorlar

Suriye’den 1.200’ü aşkın terörist Irak’a geçti. Türk ordusu ise kara ve hava operasyonları ile bu teröristlerden 13’ünü etkisiz hâle getirdi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Terör örgütü PKK, Irak’a Suriye’den terörist taşıyor. Suriye’den 1200’ü aşkın Kandil kadrosu; Tel Rifat, Menbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arab, Kamışlı gibi işgal bölgelerden toplanarak Irak’a geçti. Suriye Millî Ordu Komutanlarından Albay Yusuf Ebu Muhammed “PKK cephesinde ciddi hareketlilik var. Hem yerleşim birimlerinde bombalı terör eylemleri hem de tüm temas hatlarında saldırı planları yapıyorlar. Biz 50 bin askerimizle Irak ya da Suriye fark etmez bu bozguncu katillerle savaşmaya hazırız” dedi.

BÜYÜK HESAPLAŞMA OLACAK

Irak operasyonuyla birlikte Ayn İsa, Ayn el-Arab, Tel Rifat, Cerablus, Mare, Menbiç cephe hatlarının da hareketleneceğini ifade eden Albay Muhammed, İran-Esad ittifakının İdlib aksından saldırlarını artırabileceğini kaydetti. PKK’ya destek amaçlı Türkiye’yi güneyden sıkıştırmak isteyeceğine vurgu yapan Suriye Millî Ordu Komutanı şöyle konuştu:

PKK şu ana dek 23 bin insanımızı kaçırıp kendi saflarına kattı. Bunlardan bir kısmını da Kandil’e götürüyorlar. Hem Suriye hem de Irak’ta binlerce sivili kalkan yapmaya hazırlanıyorlar. Türkiye’nin Irak operasyonu kesinlikle Suriye’yi de kapsayacak. PKK’nın Irak geçiş güzergahı kesinlikle kapatılmalı. Irak’ın Sincar, Suriye’nin Malikiye-Yarubiye-Dırbesiye-Kamışlı koridoru kesinlikle tıkanmak zorunda. Bu noktada Suriye Millî Ordusu stratejik rol üstlenebilir. Hem iç cephelerde hem de sınıra paralel kritik bölgelerin de Gara-Metina-Hakurk-Zap-Kandil ve Sincar’la birlikte güvenli hâle getirilmesi mecburiyet arz ediyor. Biz bu görev için 50 bin askerimizle hazırız. Irak kuzeyi ile birlikte Fırat’ın doğusu da bu terör illetinden temizlenebilir. PKK’nın çatışmaları yayma isteği aynı zamanda farklı fırsatlarında zeminin hazırlar.

AŞİRETLER FIRSAT KOLLUYOR

Deyrizor kökenli SMO komutanlarından General Ebu Sari ise “Aşiretler, PKK işgalini hiçbir biçimde sindiremedi. Menbiç, Haseke, Deyrizor ve Rakka’da çatışmalar sürüyor. Irak operasyonunu başlaması ile çatışmalar daha da şiddetlenecek. Binlerce aşiret savaşçısı fırsat kolluyor. İsrail ve Batılı istihbarat servisleri bu durumu engelleme adına bölgede yoğun çaba sarf ediyor. Aşiret liderlerini korku ya da rüşvetle yatıştırmaya çalışıyorlar” dedi. Öte yandan PKK’nın çok sayıda infaz gerçekleştirdiğini kaydeden Ebu Sari “Bir süre önce bizim saflarımızdan PKK’ya kaçan Ebu’l-Hayr isimli şahıs feci bir biçimde katledildi. Suriye direniş saflarını terk edip PKK’ya gidenlerin tamamı bu tür infazlarla ortadan kaldırıldı. PKK faşist bir yapılanma ve Araplar, Türkmenler bu tehdidin farkında” sözleriyle yaşananları anlattı.

TARIM İŞÇİSİ KAMUFLAJI

Terör cephesinin hareketliliğini yakından izleyen Türk güvenlik güçleri, kara istihbaratı ile havadan operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar dört farklı noktada gerçekleştirilen kara ve hava operasyonları ile bu teröristlerden en az 13’ü etkisiz hâle getirildi. Terör yandaşları Irak’a geçişte Sincar güzergahını kullanarak Mahmur ve Süleymaniye hattından kuzeye geçiş yapmakta. Halep merkez, Tel Rifat ve Menbiç’te Esad’a bağlı el-Muhaberat’tan destek alan PKK’lılara, koalisyon güçleri ve KYB istihbaratı Zenyari’de destek sağlıyor. Sınır geçişlerinde ayrıca gizli kazdıkları tünelleri kullanan teröristler yolculuk esnasında Türk istihbaratı ve TSK unsurlarından korunma amaçlı tarım işçisi ve benzeri kamuflaj yöntemleri kullanıyor. Irak’a geçirilen isimler arasında İHA/SİHA, gelişmiş dijital teknoloji, uçaksavar ve tanksavar eğitimleri alanlar özellikle tercih ediliyor. Suriye’den geçenlerin bir diğer özelliği de kadro olarak nitelendirilen Kandil eğitimli, evlenmeyen, tamemen örgüte adanmış teröristlerin çoğunlukta olması.