Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ardından... MSB'den 'Türkiye sınırına üs' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaretinin ardından, Irak Sınır Muhafızları'nın 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho’da üs kurması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından da açıklama geldi. Açıklamada Irak'ın faaliyetlerinin Türkiye ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki Irak ziyaretinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesut Barzani ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapılmış ve 'terör örgütü PKK' vurgusu dikkat çekmişti.

Bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadelenin ele alındığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiği' vurgulanmıştı. Yazılı açıklamada ayrıca, Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade edilmişti.

Bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Erdoğan'ın ziyaretinden birkaç günce sonra ise Irak'tan terör örgütü PKK'ya karşı hamleler dikkat çekmişti. Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho’da üs kurmuştu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynaklar, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir."