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Erdoğan'ın ziyareti sonrası Irak'tan PKK'ya karşı kritik hamle

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;ın ziyareti sonrası Irak&#039;tan PKK&#039;ya karşı kritik hamle

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Irak'tan terör örgütü PKK'ya karşı kritik hamle geldi. Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho’da üs kurdu

Türkiye'nin yaz aylarında yapacağı operasyon öncesi terör örgütü PKK köşeye sıkıştı. Erdoğan'ın Irak ile teması sırasında PKK terör örgütüne yönelik mücadelede kritik kararlar alındı. Erdoğan "Terörü öyle ya da böyle bitireceğiz, kararlıyız" diyerek mesaj verirken Irak'tan dikkat çeken hamle geldi. 

Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Irak'tan PKK'ya karşı kritik hamle - 1. Resim

Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.

Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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