Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB duyurdu, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım isabet eden asker şehit oldu

MSB duyurdu, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

"İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

7 terörist etkisiz hale getirilirken MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"