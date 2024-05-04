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MSB duyurdu, Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MSB duyurdu, Kahramanmaraş&#039;ta yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “3 Mayıs tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

MSB duyurdu, Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden asker şehit oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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