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Adana'da üzerine yıldırım düşen adam canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da üzerine yıldırım düşen adam canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da salatalık tarlasında çalışan Ali Polatlı, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında yaşandı. Tarlada çalışan 42 yaşındaki Ali Polatlı'nın üzerine yıldırım düştü.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN CAN VERDİ

Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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