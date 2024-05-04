Adana'da üzerine yıldırım düşen adam canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da salatalık tarlasında çalışan Ali Polatlı, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'ndeki salatalık tarlasında yaşandı. Tarlada çalışan 42 yaşındaki Ali Polatlı'nın üzerine yıldırım düştü.
HASTANEYE KALDIRILIRKEN CAN VERDİ
Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı