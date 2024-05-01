Şiddetli yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştü: Bir işçi ağır yaralı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Şiddetli yağışların etkili olduğu Elazığ'da şantiyeye yıldırım düştü. Ağır yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Gök gürültülü sağanak yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştü.
Olay sonrasında bir işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı