Asfalt çöktü, mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı: Çok sayıda il şiddetli yağışların pençesinde!

Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun büyük bölümünde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kayseri, Afyonkarahisar, Ankara, Elazığ, Nevşehir, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Karaman'da ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü. İşte şiddetli yağışın vurduğu şehirlerde son durum...

Kayseri’de dün akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, kentin farklı noktalarında hayatı felç etti.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde tahliye kanalının yağmur suları ile taşması sonucunda asfaltta çökme meydana geldi.

Sağanak yağış, Develi ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte yollarda su taşkınları yaşandı.

SEL SULARI PARKE TAŞLARINI SÖKTÜ

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte yaşanan sel baskınları sonucu birçok ev ve ağıl sular altında kalırken, sular köy yollarındaki parke taşlarını da yerinden söküp sürükledi.

Sel sularından tarım arazileri de etkilenirken, birçok vatandaşa ait ekili alanlar zarar gördü.

ANKARA'DA CADDELER SULAR ALTINDA

Ankara’da da gece saatlerinde şiddetlenen sağanak ve fırtına Kahramankazan’da da etkisini hissettirdi.

Fazla yağış alan ilçedeki ara caddeler sular altında kaldı. Göle dönen yollar sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU

Elazığ’ın Baskil ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yukarı Kulaşağı köyü Kasımlar mezrasında sağanak yağış nedeni ile su taşkınları meydana geldi.

Şiddetli yağışlar köprü yolunda sel baskınlarına neden oldu.

NEVŞEHİR'DE ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Meteorolojinin 'sarı kod' ile uyardığı Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış sele yol açarken, birçok iş yeri sular altında kaldı. Ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Nevşehir-Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde biriken sel suları nedeniyle birçok araç yolda kalırken, bazı araçlar da çamura saplandı.

Ekipler karayolunu trafiğe açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir-Aksaray karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor.

ADIYAMAN'DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adıyaman’da öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren yağmurdan dolayı kent merkezindeki bazı sokak ve caddeler göle döndü.

Trafikteki sürücüler ve yayalar oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ANİDEN BASTIRDI

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İlçede etkili olan yağış birden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

KİLİS'TE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kilis’te aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü. Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı.

KARAMAN'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Karaman'da ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağmura trafikte yakalanan araç sahipleri sularla kaplı yollarda araçlarında mahsur kaldı.

Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağında kayganlaşan yolda bir tır refüje çıkarak durabildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle köprülü kavşağın alt geçidini bir süreliğine trafiğe kapatarak önlem aldı.

Yapılan çalışmaların ardından tır bulunduğu yerden kurtarılarak köprülü kavşak yeniden trafiğe açıldı.

Su birikintileri nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda da bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde de su birikintileri sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karaman Belediyesi'ne ait iş makinaları yolda çalışma yaparak su birikintilerine müdahale etti.

Su birikintisi nedeniyle kaldırım üzerinde mahsur kalan bazı öğrenciler de kepçe yardımıyla kurtarıldı.