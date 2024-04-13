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Pakistan'a yıldırım düştü! En az 25 can kaybı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;a yıldırım düştü! En az 25 can kaybı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan günlerdir aşırı yağışla mücadeleyi sürdürürken, ülkeden acı haber geldi. Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Ülkenin 3 şehrini yağış sırasında yıldırım düştü. Eyaletlerin farklı noktalarına düşen yıldırım ise çok sayıda can aldı.

Pakistan'a yıldırım düştü! 25 can kaybı - 1. Resim

EN AZ 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Belucistan'da ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi.

Pakistan'a yıldırım düştü! 25 can kaybı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan'a yıldırım düştü! 25 can kaybı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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