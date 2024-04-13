Pakistan'a yıldırım düştü! En az 25 can kaybı

Pakistan günlerdir aşırı yağışla mücadeleyi sürdürürken, ülkeden acı haber geldi. Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Ülkenin 3 şehrini yağış sırasında yıldırım düştü. Eyaletlerin farklı noktalarına düşen yıldırım ise çok sayıda can aldı.

EN AZ 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Belucistan'da ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.