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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe! 7 terörist etkisiz

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Gündem Haberleri

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonu MSB duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

Düzenleyen:  - Gündem
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