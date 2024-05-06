Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe! 7 terörist etkisiz
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonu MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem