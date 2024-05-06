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Eski Rus lideri Medevdev ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom verdi: Ukrayna'ya asker gönderilirse nükleer saldırı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski Rus lideri Medevdev ABD, İngiltere ve Fransa&#039;ya ültimatom verdi: Ukrayna&#039;ya asker gönderilirse nükleer saldırı olacak

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın eski lideri Dimitri Medvedev, Ukrayna'ya NATO gücü konuşlandırabileceği açıklamalarından sonra ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom niteliğinde tehditler savurdu. Medvedev, "Ukrayna'ya asker gönderilirse, Washington, Londra ve Paris'e nükleer saldırı olacak. ABD Kongresi'nde, Elysee Sarayı'nda ve Downing Street'te (İngiltere başbakanlık binası) kaçacak yerleri olmaz" dedi.

Rusya'nın eski lideri ve şu an Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ABD ve Batı'ya yönelik tehditlerde bulundu. Medvedev, ABD, İngiltere ve Fransa hükümetlerine, Ukrayna'ya yardım gönderdikleri takdirde ülkelerine nükleer saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

"WASHİNGTON, LONDRA VE PARİS'E NÜKLEER SALDIRI OLACAK"

Batı'dan gelen ''Ukrayna'ya NATO gücü konuşlandırabileceği'' açıklamaları üzerine ültimatomla cevap veren Putin'in sağ kolu Medvedev, "Ukrayna'ya asker gönderilirse, Washington, Londra ve Paris'e nükleer saldırı olacak" açıklamasında bulundu.

"KAÇACAK YERLERİ OLMAZ"

Medvedev, özellikle Batı'ya yönelik tehditler savurduğu konuşmasında,  "ABD Kongresi'nde, Elysee Sarayı'nda ve Downing Street'te (İngiltere başbakanlık binası) kaçacak yerleri olmaz" dedi.

BATI'YA GÖZDAĞI: NÜKLEER TATBİKAT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna nükleer silah tatbikatları düzenlenmesi talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı da, Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceği belirtti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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