Eski Rus lideri Medevdev ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom verdi: Ukrayna'ya asker gönderilirse nükleer saldırı olacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 17:51 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 18:19 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın eski lideri Dimitri Medvedev, Ukrayna'ya NATO gücü konuşlandırabileceği açıklamalarından sonra ABD, İngiltere ve Fransa'ya ültimatom niteliğinde tehditler savurdu. Medvedev, "Ukrayna'ya asker gönderilirse, Washington, Londra ve Paris'e nükleer saldırı olacak. ABD Kongresi'nde, Elysee Sarayı'nda ve Downing Street'te (İngiltere başbakanlık binası) kaçacak yerleri olmaz" dedi.