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Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik görüşme: Dışişleri Bakanları 10 Mayıs'ta bir araya gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik görüşme: Dışişleri Bakanları 10 Mayıs&#039;ta bir araya gelecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması görüşmeleri kapsamında 10 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya gelecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce varılan mutabakata uygun olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında 10 Mayıs 2024'te Almatı'da görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

KAZAKİSTAN MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Mayıs'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakerelerinin Kazakistan'da yapılması konusunda tarafların sağladığı uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Tokayev, Erivan'a 15 Nisan'daki resmi ziyareti sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını desteklediklerini ve Kazakistan’ın bu konunda iyi niyet misyonunu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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