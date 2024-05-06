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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Refah tehdidi: "Çok yakında işgal edeceğiz!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail Savunma Bakanı Gallant&#039;tan Refah tehdidi: &quot;Çok yakında işgal edeceğiz!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın İsrail ile esir takası anlaşmasına varmak istemediğini öne sürerek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah'ı "çok yakında işgal edeceklerini" açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler var. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor" ifadesini kullandı ve 1.5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta "katliam" yapacakları tehdidinde bulundu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine cevap vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklamıştı.

Başta 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce Filistinlinin katledilmesinin baş sorumlusu olan Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 1,5 milyon kadar Filistinli sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini, tüm dünyanın uyarılarına rağmen yineledi.

GALLANT, ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşerek Refah'a karşı olası saldırı hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre Gallant, Austin'e Refah'a yönelik saldırının elzem" olduğunu vurguladı.

"İSRAİL'E YÖNELİK SOYKIRIM DAVASI"

Hamas, geçici ateşkes yerine kalıcı ateşkes imzalanmasını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmasını talep ediyor. İsrailli yetkililere göre ise Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir mevcut.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım davasında Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmederek İsrail'den Gazze’ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurması çağrısında bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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