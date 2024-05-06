Putin'den dünyayı korkutan hamle... Taktik nükleer silah tatbikatı yapılması talimatı verdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı yetkililerin Rusya'ya yönelik provokatif eylemler içinde olduğunu gerekçesiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda "taktik nükleer silah tatbikatı" yapılacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat ile stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığını test edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Savunma Bakanlığı, askeri tatbikatların stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik hazırlık ve konuşlandırma tatbikatlarını da içereceğini söyledi. Tatbikatta Rusya'nın Güney Askeri bölgesinde konuşlu füze ve deniz kuvvetleri görev alacak.

Bakanlık, ilgili tatbikatın "Bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik provokatif açıklamalarına ve tehditlerine cevap olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumayı sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Rus ve ABD'li diplomatlara göre, Putin'in 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde yaşanan en kötü bozulmaya yol açtı.

"DOSTLUK GİRİŞİMİ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Rusya, savaşı Batı'yla bir savaş olarak görüyor; Putin, Moskova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Moskova'nın dostluk girişimini görmezden geldiğini ve NATO askeri ittifakını doğuya doğru genişletirken Ukrayna'nın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını söyledi.