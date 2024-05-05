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Rusya, Ukrayna'nın üç bölgesine hava saldırısı düzenledi

Düzenleyen: / Kaynak: The Guardian
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna&#039;nın üç bölgesine hava saldırısı düzenledi

Dünya Haberleri  / The Guardian

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv, Dnipro ve Odesa kentlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı...

Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv ile Dnipro bölgelerine ve Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya düzenlediği saldırılarda en az iki kişi hayatını kaybetti ve üç kişi yaralandı. Kritik altyapı, ev ve ticari binalarda ise hasar meydana geldi.

Harkiv Bölge Valisi Oleh Synehubov, Rus bombardımanı sonucu Slobozhanske köyünde yaşayan 49 yaşındaki bir adamın öldürüldüğünü söyledi. Buna ilaveten, Harkiv kentine gece boyunca düzenlenen bombardımanda 82 yaşında bir kadının da öldürüldüğünü ve iki kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya, Ukrayna'nın üç bölgesine hava saldırısı düzenledi - 1. Resim

"TÜM İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ"

Rus saldırılarına ilişkin haberler, Ukrayna hava Kuvvetleri'nin bir gecede Rusya'nın Harkiv ve Dnipro bölgelerine 13 Şahed insansız hava aracı fırlattığını açıklamasının ardından geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm insansız hava araçları hava savunması tarafından düşürüldü.

"SAVAŞA ODAKLANMALIYIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Cumartesi günü doğu Ukrayna'daki Donetsk bölgesi üzerinde bir Rus Su-25 avcı-bombardıman uçağını düşürdüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Zelenskiy, hemen her gece yaptığı video konuşmasında "Bu günlerde savaşa daha fazla odaklanmamız önemli" dedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The Guardian
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