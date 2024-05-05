Rusya'dan Zelenskiy hamlesi... Arananlar listesine aldı!

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arananlar listesine koydu.

Rus medyası tarafından Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dahil olmak üzere üst düzey Ukraynalı yetkilileri arananlar listesine dahil ettiği iddia edilirken, listede Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleksandr Pavlyuk da yer aldı.

Rusya tarafından şimdiye kadar bu iddiaları açıklığa kavuşturan bir açıklama yapılmadı. Bağımsız bir Rus haber kaynağı olan Mediazona, Cumartesi günü hem Zelenskiy hem de bir önceki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun en azından Şubat ayı sonundan beri listede olduğunu iddia etti.

"RUS PROPAGANDASINDAN İBARET"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, iddiaların ortaya atıldığı gün yayınlanan bir bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dahil edildiğine dair raporları "Rus devlet makinesinin ve propagandasının çaresizliğinin" kanıtı olduğunu öne sürerek reddetti.

Rusya'nın arananlar listesinde Ukrayna ve NATO ülkelerinden çok sayıda yetkili ve milletvekili de yer alıyor. Bunlar arasında, Kiev'e askeri yardımın artırılmasını ve Moskova'ya karşı daha güçlü yaptırımların uygulanmasını hararetle savunan NATO ve AB üyesi Estonya'nın başbakanı Kaja Kallas da var.

SOVYET ANITLARI KALDIRILDI

Rus yetkililer Kallas hakkında, Estonya'daki, Kızıl Ordu askerlerine ait Sovyet döneminden kalma anıtları kaldırma çabaları nedeniyle arandığını açıkladı.

Diğer NATO üyeleri Letonya, Litvanya ve Polonya da bu ülkelerdeki Sovyet işgalinin istenmeyen mirası olarak görülen anıtları ortadan kaldırdı. Rusya'da, savaş anıtlarına saygısızlığı cezalandırmayı suç sayan yasaları mevcut.

Rusya'nın listesinde ayrıca Estonya ve Litvanya'dan kabine bakanlarının yanı sıra geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için savaş suçları suçlamasıyla tutuklama emri hazırlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı da yer alıyor. Moskova ayrıca Ukrayna'nın askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarından sorumlu olduğu iddiasıyla Rusya tarafından kara listeye alınmıştı.