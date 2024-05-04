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Rusya, NATO'nun en büyük tatbikatına çıkıştı: Savaşa hazırlık yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya, NATO&#039;nun en büyük tatbikatına çıkıştı: Savaşa hazırlık yapılıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova yönetimi 90 bin askerin katıldığı "Kararlı Savunucu" isimli tatbikatın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandıklarının kanıtı olduğunu iddia etti.

Rusya sınırları yakınında düzenlenen ve dört ay süren “Kararlı Savunucu” adlı NATO tatbikatını eleştirdi. Moskova yönetimi tatbikatın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandıklarının kanıtı olduğunu iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırarak Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğünü söyledi ve NATO'ya yönelik suçlamalarda bulundu. Zakharavoa yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu anda NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan "Kararlı Savunucu" Rusya sınırları yakınında yapılıyor. Senaryolarına göre, koalisyonun Rusya'ya karşı eylemleri hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılarak test ediliyor. “NATO'nun bizimle ‘potansiyel bir çatışmaya’ ciddi bir şekilde hazırlandığını kabul etmek zorundayız” dedi.

90 BİN ASKERLİK TATBİKAT

Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'da askeri çatışmaya başlamasının ardından son on yılların en gergin dönemini yaşıyor.

Ocak ayında tatbikatın başladığını duyuran NATO, tatbikata toplam 90 bin askerin katılacağını ve bir çatışmanın alevlenmesi durumunda ABD birliklerinin Rusya sınırındaki ve ittifakın doğu kanadındaki ülkelerde Avrupalı müttefiklerini nasıl takviye edebileceğinin provasını yapacaklarını açıkladı. NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan "Kararlı Savunucu" tatbikatı Mayıs ayına kadar sürdü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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